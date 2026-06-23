Analyse: DZ BANK bewertet RWE-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann das RWE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE anlässlich der von 20 auf 55 Prozent aufgestockten Beteiligung an Amprion auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Der Kaufpreis von 3,6 Milliarden Euro sei akzeptabel und lasse Raum für eine leichte Steigerung des Gewinns je Aktie, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertet er, dass die Gewinnentwicklung des Energieversorgers stabiler und besser planbar werde.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 55,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1 615 631 RWE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 24,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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