Analyse: DZ BANK bewertet SAP SE-Aktie mit Verkaufen in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Armin Kremser das SAP SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 16:18 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 138,28 EUR nach oben. Zuletzt wurden via XETRA 2 268 402 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 32,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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