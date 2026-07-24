SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktuelle Analyse
|
24.07.2026 16:34:45
Analyse: DZ BANK bewertet SAP SE-Aktie mit Verkaufen in neuer Analyse
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 16:18 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 138,28 EUR nach oben. Zuletzt wurden via XETRA 2 268 402 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 32,5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Analyse: DZ BANK bewertet SAP SE-Aktie mit Verkaufen in neuer Analyse (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aktien von Nemetschek, TeamViewer und Co: steigen: SAP-Zahlen lösen Rally im Software-Sektor aus (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)