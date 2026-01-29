Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Analyse im Fokus
|
29.01.2026 13:52:46
Analyse: DZ BANK bewertet Siemens-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 260 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angeführt von starken Zuwächsen der Sparte Mobility dürfte der Technologiekonzern einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt haben, schrieb Alexander Hauenstein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere den angepassten Mix seines Bewertungsansatzes sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Geschäftsjahr 2026/27.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 260,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 496 457 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,8 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
