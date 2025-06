ANALYSE/DZ Bank: Fortsetzung seiner Stärke dürfte Dax vorerst schwer fallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank stellt am Freitag ein Fragezeichen hinter eine Fortsetzung der jüngsten Stärke deutscher Aktien. "Der DAX ist seit einigen Monaten außer Rand und Band", schrieb der Analyst Sören Hettler. Der Index bewege sich mittlerweile im "teuren" Bereich und berge daher zunehmende Rückschlagrisiken. Allein 2025 ist der deutsche Leitindex bislang um 22 Prozent gestiegen, während das sonst wegweisende US-Pendant Dow Jones Industrial knapp im Minus liegt.

Stolpersteine gebe es reichlich, so Hettler. Allen voran ausgehend von der Politik des US-Präsidenten Donald Trump . Einen "bedeutenden Schönheitsmakel" sieht er auch in aktuellen Bewertungskennziffern, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Unterstützung vonseiten der Gewinnerwartungen sei hierbei nicht zu erkennen.

Hettler verweist darauf, dass es dem Dax nach aktuellem Stand erstmals seit seiner Schaffung Ende der 1980er-Jahre gelingen könnte, den marktbreiten New Yorker S&P 500 vier Quartale in Folge zu schlagen. Mit Blick auf die Historie sei es eine ganze Weile her, dass der deutsche Leitindex über einen längeren Zeitraum hinweg positiv heraussticht. "Seit der Finanzkrise hatte der Dax im Vergleich zu seinen US-amerikanischen und europäischen Pendants vielfach das Nachsehen", erwähnte er.

Getrieben sei die Dax-Euphorie vor allem vom Regierungswechsel in Deutschland und den angekündigten Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur. "Das Gros der Marktteilnehmer traut der Regierung um Kanzler Merz offensichtlich zu, sowohl die Bundeswehr als auch die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen und die vorhandenen Gelder sinnvoll und zielgerichtet auszugeben", schrieb der Experte.

Perspektivisch stünden die Chancen weiter gut, "dass das Pendel bei der Geschäftsentwicklung und den Margen in den nächsten Jahren in die andere Richtung schwingt". Langfristig sieht Hettler daher die Chance, dass deutsche Indizes mit ihren US-Pendants mithalten können./tih/ag/mis