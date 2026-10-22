Analyse: DZ BANK senkt QIAGEN-Aktie auf Halten herab

DZ BANK-Analyst Sven Kürten hat sich intensiv mit dem QIAGEN-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat Qiagen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 43,00 auf 46,50 Euro angehoben. Der Laborausrüster habe mit dem Finanzinvestor EQT eine Vereinbarung über ein freiwilliges öffentliches Kaufgebot für sämtliche Qiagen-Aktien zu 46,50 Euro je Aktie geschlossen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufofferte sei sehr attraktiv und dürfte deshalb die Mindestannahmequote erreichen.

Aktienauswertung: Die QIAGEN-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die QIAGEN-Aktie konnte um 15:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 44,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3 603 187 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 10,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.