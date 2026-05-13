Analyse: DZ BANK verbessert Bewertung der EON SE-Aktie auf Halten

Die EON SE-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Analyst Werner Eisenmann wertet die Übernahme von Ovo Energy leicht positiv. Der Jahresauftakt sei solide gewesen, schrieb er am Mittwoch nach den Quartalszahlen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:18 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 18,80 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2 203 392 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 20,1 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.