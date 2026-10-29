Analyse: DZ BANK vergibt Halten an Beiersdorf-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Beiersdorf von 74 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Derma-Marken und die Luxusmarke La Prairie hätten im dritten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt, während der Umsatz mit Nivea wie erwartet geschrumpft sei, schrieb Thomas Maul am Donnerstag. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten in der Klebstoffsparte Tesa für ein unerwartet schwaches Electronics-Geschäft gesorgt. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es weitere Hinweise, aus denen sich das Nivea-Erholungspotenzial ableiten lasse.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Beiersdorf legte um 14:20 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 81,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 96 510 Stück. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 11,8 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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