GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Bewertung im Blick
|
27.01.2026 13:04:45
Analyse: DZ BANK vergibt Halten an GEA-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea bei einem fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Halten" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber am Dienstag im Nachgang der Quartalszahlen. Sie sorgten hinsichtlich der Umsatzaussichten für die kommenden Quartale für Zuversicht. Der Experte sieht allerdings zunächst kein Potenzial für die Markterwartungen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 62,00 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67 979 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,3 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:03 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.01.26