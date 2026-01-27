GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

Bewertung im Blick 27.01.2026 13:04:45

Analyse: DZ BANK vergibt Halten an GEA-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Thorsten Reigber, der das GEA-Papier näher betrachtet hat.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea bei einem fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Halten" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber am Dienstag im Nachgang der Quartalszahlen. Sie sorgten hinsichtlich der Umsatzaussichten für die kommenden Quartale für Zuversicht. Der Experte sieht allerdings zunächst kein Potenzial für die Markterwartungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 62,00 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67 979 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,3 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:03 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Nachrichten zu GEA

