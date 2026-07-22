Analyse: DZ BANK vergibt Halten an GEA-Aktie

DZ BANK hat die GEA-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Anlagenbauers seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028.

Aktienbewertung im Detail: Die GEA-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 62,65 EUR zu. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 114 436 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 10,8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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