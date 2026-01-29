Deutsche Bank Aktie

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Aktienanalyse 29.01.2026 17:13:46

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Bank-Papiers durch DZ BANK-Analyst Philipp Häßler.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 35,50 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ein starkes Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:57 Uhr um 1,6 Prozent auf 32,34 EUR ab. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5 944 453 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 2,3 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,nitpicker / Shutterstock.com

