Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktienanalyse
|
29.01.2026 17:13:46
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 35,50 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ein starkes Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:57 Uhr um 1,6 Prozent auf 32,34 EUR ab. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5 944 453 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 2,3 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester (finanzen.at)