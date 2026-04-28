Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Investment-Tipp
|
28.04.2026 17:13:45
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Börse-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach dem Quartalsbericht von 260 auf 300 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Startquartal" und einem weiterhin positiven Marktumfeld. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Dass der Börsenbetreiber seine Jahresziele nur bestätigt hat, sieht er nicht negativ, sondern als ein Ausdruck der Vorsicht.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 16:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 267,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 207 951 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19,7 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
11:40
|Gratis-Strom für E-Autos? Strombörse EEX sieht neue Chancen (dpa-AFX)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
28.04.26
|Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
|
28.04.26
|Deutsche Börse-Aktie zieht an: Bestätigte Jahresziele nach starkem Q1 (finanzen.at)
|
28.04.26
|Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Warburg Research-Analyse (finanzen.at)
|
28.04.26
|ROUNDUP: Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
28.04.26
|ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)