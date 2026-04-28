Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Investment-Tipp 28.04.2026 17:13:45

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Börse-Aktie

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Börse-Aktie

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach dem Quartalsbericht von 260 auf 300 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Startquartal" und einem weiterhin positiven Marktumfeld. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Dass der Börsenbetreiber seine Jahresziele nur bestätigt hat, sieht er nicht negativ, sondern als ein Ausdruck der Vorsicht.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 16:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 267,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 207 951 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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