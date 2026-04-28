Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Börse-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach dem Quartalsbericht von 260 auf 300 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Startquartal" und einem weiterhin positiven Marktumfeld. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Dass der Börsenbetreiber seine Jahresziele nur bestätigt hat, sieht er nicht negativ, sondern als ein Ausdruck der Vorsicht.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 16:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 267,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 207 951 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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