DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Kaufen-Einstufung 09.11.2026 17:28:47

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 66 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, finalen Quartalszahlen des Logistikkonzerns entsprächen operativ den Vorabzahlen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Expressgeschäft bleibe der zentrale Ergebnistreiber.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 17:12 Uhr 1,1 Prozent. 511 531 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 31,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF

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