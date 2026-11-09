DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Kaufen-Einstufung
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09.11.2026 17:28:47
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Die DZ Bank hat DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 66 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, finalen Quartalszahlen des Logistikkonzerns entsprächen operativ den Vorabzahlen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Expressgeschäft bleibe der zentrale Ergebnistreiber.
Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 17:12 Uhr 1,1 Prozent. 511 531 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 31,0 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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14:13
|Warburg Research: Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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13:58
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13:58
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10:03
|DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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06.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16:35
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16:35
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16:35
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,62
|1,84%