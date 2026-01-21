Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an QIAGEN-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist stehe erneut wegen Übernahmegerüchten im Fokus, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf einen Bloomberg-Bericht, dass Qiagen strategische Optionen prüfe, darunter auch einen möglichen Verkauf. Der Aufsichtsrat führe unter anderem Gespräche mit US-Interessenten wie Thermo Fisher, Danaher und Agilent. Laut Kürten macht "das attraktive und dynamisch wachsende Produktportfolio Qiagen zu einem attraktiven Übernahmeziel". Der Ausgang der Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings völlig offen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:51 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 45,45 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 028 377 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11,1 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.