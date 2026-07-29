RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktienempfehlung
|
29.07.2026 13:37:47
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an RWE-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energieversorger habe unerwartet gute Halbjahreszahlen vorgelegt und den Ausblick auf 2026 sowie 2027 erhöht, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Überraschungen könnten von Auktionen bei Gaskraftwerken, Veräußerungsgewinnen bei Rechenzentren und durch ein hohes Strompreisniveau kommen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 13:21 Uhr 2,7 Prozent. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 582 691 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 28,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
29.07.26
|Jefferies & Company Inc.: RWE-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
29.07.26
|Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an RWE-Aktie (finanzen.at)
|
29.07.26
|JP Morgan Chase & Co. gibt RWE-Aktie Overweight (finanzen.at)
|
29.07.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an RWE-Aktie (finanzen.at)
|
29.07.26
|DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|ROUNDUP: RWE wird nach gutem Halbjahr optimistischer für 2026 und 2027 (dpa-AFX)