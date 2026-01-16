Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Symrise-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la





Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:54 Uhr um 0,9 Prozent auf 73,70 EUR nach. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 131 355 Symrise-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,0 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.