Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Kaufen-Einstufung
|
16.01.2026 15:13:45
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Symrise-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:54 Uhr um 0,9 Prozent auf 73,70 EUR nach. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 131 355 Symrise-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,0 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
16.01.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 107 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
16.01.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
13.01.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy (EQS Group)
|
13.01.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf (EQS Group)