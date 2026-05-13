Analyse: Equal Weight-Bewertung für Brenntag SE-Aktie von Barclays Capital

Barclays Capital-Analyst Anil Shenoy hat sich intensiv mit dem Brenntag SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe über dem Konsens gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Vorgezogene Käufe und frühzeitige Lieferketteneffekte sorgten dafür, dass sich der Chemikalienhändler von seinen Wettbewerbern abhebe.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:02 Uhr um 1,2 Prozent auf 61,28 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 6,98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 46 443 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23,6 Prozent zu Buche. Brenntag SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / GMT



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