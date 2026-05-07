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Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Fokus 07.05.2026 14:34:48

Analyse: Equal Weight-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Barclays Capital

Analyse: Equal Weight-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Barclays Capital

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 46,50 auf 46,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Dialysespezialist habe nicht gerade den besten Start ins Jahr gehabt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte daher seine Schätzungen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 14:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 36,65 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 25,51 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 151 723 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 10,1 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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