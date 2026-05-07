Analyse: Equal Weight-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 46,50 auf 46,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Dialysespezialist habe nicht gerade den besten Start ins Jahr gehabt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte daher seine Schätzungen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 14:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 36,65 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 25,51 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 151 723 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 10,1 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT



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