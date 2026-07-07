Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktienanalyse
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07.07.2026 14:37:50
Analyse: Equal Weight-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 76,20 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 139 473 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,2 Prozent zu Buche. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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