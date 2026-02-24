Analyse: Equal Weight-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Free Cashflow habe erneut die Erwartungen verfehlt, schrieb Milene Kerner am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die strukturelle Diskrepanz zwischen der Profitabilität auf den ersten Blick und den letztlich ankommenden Barmitteln sei nochmals untermauert worden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 10:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,2 Prozent auf 372,80 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15,34 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 67 848 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,9 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.02.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.