WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

06.03.2026 11:07:47

Analyse: Equal Weight-Bewertung für Symrise-Aktie von Barclays Capital

Das Symrise-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Alex Sloane genauer unter die Lupe genommen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:51 Uhr 0,4 Prozent auf 72,98 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 15,10 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 79 286 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 6,0 Prozent nach oben. Am 30.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Symrise Buy UBS AG
04.03.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
Symrise AG 72,22 -0,30% Symrise AG

Symrise AG 72,22 -0,30% Symrise AG

