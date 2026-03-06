Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktie auf dem Prüfstand
|
06.03.2026 11:07:47
Analyse: Equal Weight-Bewertung für Symrise-Aktie von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers.
Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:51 Uhr 0,4 Prozent auf 72,98 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 15,10 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 79 286 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 6,0 Prozent nach oben. Am 30.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
