Analyse: Equal Weight-Bewertung für Symrise-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das zweite Quartal von einem operativen Wachstum des Aromenherstellers von 3,5 Prozent aus. Damit liege er leicht über dem Konsens, schrieb der Experte in einem Ausblick vom Sonntag.

Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:42 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 87,78 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,25 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33 381 Symrise-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 29,6 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Symrise am 30.07.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT



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