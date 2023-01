ANALYSE-FLASH: AlsterResearch senkt Sartorius auf 'Sell' und Ziel auf 295 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus AlsterResearch hat Sartorius (Sartorius vz) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 310 auf 295 Euro gesenkt. Der Laborausrüster dürfte schwache Resultate zum vierten Quartal präsentieren, da konjunkturelle Belastungen das organische Wachstum begrenzt haben dürften, schrieb Analyst Harald Hof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht zudem davon aus, dass Sartorius die langfristigen Ziele mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar revidieren wird./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 10:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 10:57 / GMT