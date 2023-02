ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Adidas auf 'Reduce' - Ziel 133 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für adidas auf "Reduce" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe einen schrecklichen Ausblick auf 2023 gegeben, der unter allen Erwartungen liege, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 07:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

