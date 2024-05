ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Brenntag auf 'Add' - Ziel 85 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Brenntag (Brenntag SE) nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Chemikalienhändler sei verhalten ins Jahr gestartet und habe ein deutlich rückläufiges operatives Ergebnis (operating Ebita) verzeichnet, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Noch stärker sei der Barmittelzufluss zurückgegangen. Zudem liege das Ebita-Jahresziel nun am unteren Ende der erwarteten Spanne. Die Konsensschätzungen dürften sich allerdings nur unwesentlich verändern. Zudem sei die Aktie seit Jahresbeginn schon um 6 Prozent gesunken, während der Dax um 12 Prozent zugelegt habe./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 07:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------