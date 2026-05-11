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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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11.05.2026 18:04:38

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Cewe (CEWE StiftungCo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck sei strategisch sinnvoll und sollte die Profitabilität des Fotodienstleisters weiter verbessern, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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