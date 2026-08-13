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13.08.2026 11:04:38

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe (CEWE StiftungCo) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Fotospezialist habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz habe seine Schätzung übertroffen, das operative Ergebnis decke sich mit seiner Annahme. Negative einmalige Effekte seien ausgeprägter gewesen als erwartet und hätten das Ergebnis (Ebit) belastet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:04 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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