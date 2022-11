ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Markterwartungen an die Dividenden des Kunststoffkonzerns für 2022 und 2023 könnten zu ambitioniert sein, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt allerdings bei seiner Kaufempfehlung - unter anderem wegen der niedrigen Bewertung./ag/mis

