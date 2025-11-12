Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
12.11.2025 11:19:38
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Add' - Ziel 2,40 Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Add" belassen. Der Maschinenbauer habe die Erwartungen beim Umsatz nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:26 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
