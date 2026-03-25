HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
25.03.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding (HORNBACH) nach bestätigten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe zwar die kürzlich vorgelegten Eckzahlen bestätigt, es habe aber weiterhin keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser werde im Zuge der endgültigen Zahlen am 19. Mai erwartet./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
13:49
|
07:00
|EQS-News: HORNBACH Group continues to grow amidst challenging market environment (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: HORNBACH Gruppe wächst in herausforderndem Umfeld (EQS Group)
|
23.03.26
|ROUNDUP 2: Höhere Kosten machen Hornbach zu schaffen - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
23.03.26
|
23.03.26
|ROUNDUP: Höhere Kosten machen Hornbach zu schaffen - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
23.03.26