ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding (HORNBACH) nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nachdem schon Eckdaten bekannt gewesen seien, verwies Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf den gedämpften Ausblick des Baumarktkonzerns. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) werde demnach nur auf Vorjahresniveau erwartet, schrieb der Experte. Was die Gewinnentwicklung betrifft, rechnet er mit einem sinkenden Analystenkonsens. Er erwähnte aber auch anhaltende Marktanteilsgewinne./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

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