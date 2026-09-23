KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|
23.09.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt KWS Saat auf 'Add' - Ziel 85 Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat KWS Saat (KWS SAAT SECo) nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die schwachen Resultate des Saatgutkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der solide Ausblick auf 2026/27 bleibe unter den Konsensschätzungen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|70,90
|-9,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.