ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Reduce' - Ziel 73 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) auf "Reduce" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Knut Woller am Montag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Profitabilität sei aber geringer gewesen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 07:54 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben