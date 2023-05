ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 25 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Norma Group (NORMA Group SE) nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Verbindungstechnik-Spezialisten sei nach den jüngsten Unternehmensaussagen erwartungsgemäß und damit unspektakulär ausgefallen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher am Dienstag in einer ersten Reaktion. Fundamental sei die Aktie des Autozulieferers trotz der Erholung seit September immer noch unterbewertet./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 08:02 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

