ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG (Software) auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Anleger müssten bei dem Softwarekonzern immer mit dem Unerwarteten rechnen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der guten Entwicklung des margenträchtigen Geschäfts mit der Datenbanksoftware Adabas & Natural im vierten Quartal sei er überrascht davon, dass die operative Marge (Ebita) die Erwartungen verfehle. Bezüglich des Ausblicks auf 2023 dürfte die Profitabilität den Markt auch enttäuschen. Es bleibe abzuwarten, ob dies nur einer konservativen Denke geschuldet ist./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 08:25 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------