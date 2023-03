ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für WACKER CHEMIE nach endgültigen Zahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Dividendenvorschlag des Spezialchemieunternehmens sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das laufende Jahr biete leichtes Potenzial nach oben in Relation zu den Konsensschätzungen. Die Aussichten für den freien Mittelfluss bewegten sich unterdessen unter den Erwartungen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 08:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

