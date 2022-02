ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Evonik auf 'Add' und Ziel auf 33 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Evonik von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 33 Euro angehoben.

Die Chemiebranche gehe 2022 mit voller Fahrt in die letzte Zyklusphase, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt optimistisch für den Sektor, rät Anlegern jedoch, von Standartprodukt-Herstellern in Spezialchemie umzuschichten - und außerdem von kleineren in mittelgroße oder große Unternehmen. Evonik biete ein starkes Portfolio, das sich noch verändern könne. Dies bringe Potenzial für eine Neubewertung mit sich./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 15:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

