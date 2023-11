ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Aroundtown auf 2,60 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) von 1,15 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Andre Remke begründete dies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer gewissen Stabilisierung in der Immobilienbranche und einer entsprechend anderen Risikoeinstufung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 08:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

