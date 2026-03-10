Deutsche Beteiligungs Aktie
WKN: 550810 / ISIN: DE0005508105
|
10.03.2026 16:53:39
ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) nach Jahreszahlen von 41,90 auf 30,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe weitgehend wie von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick klinge zuversichtlich. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Sein ursprünglicher Ansatz, den Wert der einzelnen Unternehmensteile zu betrachten und zu summieren, habe sich als zu optimistisch erwiesen. Der Experte orientiert sich nun am Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie an der Eigenkapitalrendite. So verfahre er auch mit anderen Branchenwerten./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:03 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
