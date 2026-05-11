Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|
11.05.2026 14:04:38
ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Fielmann auf 50 Euro - 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fielmann AG
|
11.05.26
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Fielmann auf 50 Euro - 'Add' (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Fielmann-Aktie in Rot: Solides Umsatzwachstum, Gewinnentwicklung stabil (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP: Fielmann erwartet beim Ergebnis 2026 keine großen Sprünge (dpa-AFX)
|
30.04.26
|AKTIE IM FOKUS: Fielmann unter Druck - Baader: Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
30.04.26
|EQS-News: Fielmann-Gruppe erzielt 2025 Rekordergebnisse, baut Marktanteile aus und erwartet für 2026 Umsatzwachstum zwischen 5 % und 7 % (EQS Group)
|
30.04.26
|EQS-News: Fielmann Group reports record FY2025 results, expands market shares and guides 5% to 7% sales growth in 2026 (EQS Group)
Analysen zu Fielmann AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|07.05.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|23.03.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|07.05.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|23.03.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|07.05.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|23.03.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|41,35
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.