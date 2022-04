ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Jungheinrich auf 34 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Hersteller von Lagertechnik rechne 2022 mit heftigem Gegenwind wegen Lieferkettenproblemen und höheren Materialpreisen, betonte Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte seine diesjährige operative Gewinnschätzung. Nach dem zuletzt drastischen Kursrückgang bleibe ein positives Votum aber angebracht./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 10:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben