ANALYSE-FLASH: Baader kappt Ziel für TAG Immobilien auf 9,30 Euro - 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 22 auf 9,30 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Finanzierungsbedarf des Immobilienunternehmens sei händelbar, aber noch nicht aus der Welt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie, in der er sein Kursziel in die Nähe des aktuellen Kurses anpasste. Künftig dürften auch Gewinne aus Immobilienbewertungen als Vermögenstreiber ausscheiden. Er sieht die Dividende in Gefahr und verwies auf die derzeit hohe Unsicherheit im Sektor./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 17:26 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben