Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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16.04.2026 12:15:38
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 220 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal dürfte angesichts geringer Flugzeug-Auslieferungen schwach ausgefallen sein, schrieb Milene Kerner am Mittwoch in ihrem Ausblick. Mit dem zweiten Quartal sollte jedoch eine schrittweise Besserung einsetzen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:29 / GMT
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