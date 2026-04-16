ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 220 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal dürfte angesichts geringer Flugzeug-Auslieferungen schwach ausgefallen sein, schrieb Milene Kerner am Mittwoch in ihrem Ausblick. Mit dem zweiten Quartal sollte jedoch eine schrittweise Besserung einsetzen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:29 / GMT