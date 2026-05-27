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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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27.05.2026 12:13:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Akzo Nobel auf 'Equal Weight' - Ziel 47 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem abgelehnten Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings (Nippon Paint) und Sherwin-Williams mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die vom weltgrößten Hersteller von Farben und Lacken zurückgewiesene Kaufofferte impliziere einen Aufschlag von rund 39 Prozent zum letzten Schlusskurs der Akzo-Aktie und von rund 22 Prozent zur durchschnittlichen Marktbewertung, schrieb Katie Richards am Mittwoch. Im strategischen Kontext dürfte das Angebot aber als bescheiden angesehen werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:21 / GMT

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