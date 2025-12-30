Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

30.12.2025 08:25:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Apple auf 'Underweight' - Ziel 230 Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen

22.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Apple Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 232,10 -0,28% Apple Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag etwas schwächer erwartet. Der DAX dürfte sich ohne große Ausschläge präsentieren. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

