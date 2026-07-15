ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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15.07.2026 11:19:39

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 2000 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML (ASML NV) mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Lithografiesysteme habe mit einem starken Quartal die eigenen Ziele übertroffen, schrieb Simon Coles am Mittwoch nach den Zahlen. Der Auftragseingang für EUV-Lithografiesysteme dürfte im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht haben. Zusammen mit erhöhten Prognosen und dem angekündigten Kapazitätsausbau hätten die Niederländer den Anlegern einiges geboten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT

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