WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

05.03.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Broadcom auf 'Overweight' - Ziel 500 Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT

