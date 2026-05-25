Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.05.2026 11:34:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,10 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei äußerst dynamisch, schrieb Andrew Ross am Montagmorgen. Am Wochenende war zunächst klar geworden, dass Uber eine Übernahme anstrebt, ein Gebot von 33 Euro je Aktie wurde in Aussicht gestellt. Es folgte ein Pressebericht, wonach auch DoorDash interessiert sei, und Uber daher auch 38 Euro zu zahlen bereit sein könnte. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 06:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten