ANALYSE-FLASH: Barclays belässt FMC auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Eckdaten zum vierten Quartal seien nicht so schlecht wie befürchtet, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem der bereinigte Gewinn je Aktie habe die Erwartungen übertroffen, und zwar um 20 Prozent. Der Fokus liege aber wohl auf dem Ausblick, der am Markt gut ankommen dürfte. Er bevorzugt weiter die Aktien des Noch-Mutterkonzerns Fresenius./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 06:51 / GMT

