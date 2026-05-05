ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fraport nach Zahlen auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass der Flughafenbetreiber die Schätzungen übertroffen habe, wobei er vor allem die Verbesserung bei der Abfertigung lobte. Dass Fraport die Jahresziele beibehalten habe, sei "einigermaßen beruhigend", schrieb er. Zugleich rechnet Lobbenberg aber mit Belastungen für die Ergebnisschätzungen, da Fraport das Verkehrsaufkommen nun am unteren Ende seiner entsprechenden Prognose erwartet und außerdem die Lufthansa Kapazitäten reduziert hat. Zudem sei die Annahme, dass es keine Treibstoffknappheit geben werde, zwar nicht unbegründet, aber auch "alles andere als sicher"./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:09 / GMT

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