GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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09.06.2026 11:34:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1800 Pence

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK (GlaxoSmithKline) mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von Nuvalent stärke die Onkologie-Forschung der Briten mit fortgeschrittenen Studienkandidaten, schrieb James Gordon am Dienstag. Dies dürfte helfen, die "HIV-Patentklippe" zu umschiffen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:40 / GMT

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